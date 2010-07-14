-SÜMELA MANASTIRI TURİZMCİLERİ GÜLDÜRDÜ TRABZON (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye'nin en önemli tarihi mekanlarından biri olarak gösterilen Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı'nın bu yıl ilk kez bir günlüğüne toplu ibadete açılacak olması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Trabzon'daki otellerde, 14 Ağustos ve ibadetin yapılacağı 15 Ağustos tarihlerinde 1500 kişilik rezervasyon yaptırıldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, 15 Ağustos'ta, Ortodoksların önemli ibadet yerlerinden biri olarak gösterilen Sümela Manastırı'nın bu yıl ilk kez bir günlüğüne toplu halde ibadete açılacağını anımsattı. Manastırın ülke ve bölge turizmine önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Gürkök, ''Manastırın ibadete açılması ile var olan ilginin daha da artacağına inanıyoruz'' dedi. İnanç turizmiyle diğer turizm çeşitleri arasında fark olduğunu dile getiren Gürkök, şöyle devam etti: ''İnanç turizmi, hassas bir turizm çeşidi. Çeşitli riskleri bulunması ve kısa sürmesine rağmen, inanç turizminin neticede yöre turizmine katkısı var. Bu yıl ilk deneme olacak. Onun için bazı aksaklıklar olabilir. İnşallah çok güzel bir şekilde geçer. Manastırda geçen yıl gerçekleştirilen ve izinsiz olduğu için bazı tartışmaların yaşandığı ayine yaklaşık 1500 kişi katılmıştı. Sayının bu yıl manastırın tek günlüğüne de olsa ibadete açılmasıyla iki, üç katına çıkacağını tahmin ediyoruz. Trabzon kent merkezindeki tüm otellerde, 14-15 Ağustos tarihleri için rezervasyonlar tamamlandı, otellerde yer kalmadı. Şu an itibariyle 1500 kişi otellerde rezervasyon yaptırdı. Bu sayının ilerleyen zamanlarda artacağını tahmin ediyoruz.'' -KONAKLAMA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR- Manastırın altyapısının bu kadar kişiyi aynı anda kaldırmaya müsait olmadığını belirten Gürkök, ''İleri ki yıllarda önümüzü görmemiz için ilk ziyaret önemli. Şu an geçen yılki rakamın 2-3 katı ziyaretçi bekliyoruz. Sayının artması durumunda otellerin yatak kapasitelerini artırma ve ilçelerdeki konaklama tesislerini kullanma yoluna gideceğiz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor'' diye konuştu. Sümela Manastırı'ndaki ibaret için Trabzon'a Yunanistan, Gürcistan ve Rusya Federasyonundan ziyaretçilerin geleceğini ifade eden Gürkök, ziyaretlerin kara ve hava yolu ile gerçekleştirileceğini, bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların şimdiden tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.