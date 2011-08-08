-SULUKULELİ ÇOCUKLARLA SAHNE ALDILAR İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Venezuella Simon Bolivar Senfoni Orkestrasının müzisyenleri yarın ve 9 Ağustos'ta verecekleri konserler öncesinde Sulukuleli çocuklarla sahne aldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ev sahipliğinde düzenlenecek konserlerin Galata Meydanı'nda gerçekleştirilen yan etkinliğinde, ilk olarak ''Barış İçin Müzik'' topluluğu bir konser verdi. Mimar Mehmet Selim Baki tarafından Edirnekapı'da yaşayan çocuklarla 2005 yılında kurulan topluluk, ''Barışın zorunluluğu ve müziğe olan inanç'' başlığı altında enstrümantal ezgileri dinleyicilerle buluşturdu. Daha sonra sahne alan Venezuella Simon Bolivar Orkestrası'nın alt gruplarından Caracas Brass Ensemble, nefesli çalgılarla klasik müzik performansı sergiledi. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Sulukule Kentsel Yıkım ve Yenileme Bölgesi'ndeki çocukları, içinde bulundukları zorluklara rağmen yetenek ve potansiyelleri değerlendirilerek yaşama kazandırmayı amaçlayan Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi ile orkestranın perküsyon ekibi Atalaya Percussion Ensemble İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıktı. Etkinliğe, Venezüella Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın bağlı olduğu ''El Sistema'' isimli oluşumun kurucusu Jose Antonio Abreu, orkestranın şefi Gustavo Dudamel, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve gazeteci ve yazar Doğan Hızlan da katıldı. Konserlerin yan etkinlikleri kapsamında yarın da The Marmara Oteli'nde El Sistema'nın kurucusu Jose Antonio Abreu'nun katılımıyla El Sistema ve bu modelin Türkiye'de nasıl uygulanabileceği üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. ''Edirnekapı Barış İçin Müzik Projesi'' temsilcilerinden akademisyen Yeliz Yalın Baki, keman virtüözü Cihat Aşkın, piyano virtüözü Süher Pekinel'in de yer alacağı söyleşinin moderatörlüğünü, İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu üyesi Feyzi Erçin yapacak. Venezuella Simon Bolivar Orkestrası yarın ve 9 Ağustos Salı Günü Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek. Konserler, Borusan Holding, Eczacıbaşı Holding, Hedef Alliance Holding A.Ş, KORAB International S.A ve Selahattin Beyazıt'ın destekleriyle gerçekleştirilecek.