Sulukule'de yıkım başladı

Fatih'te, "Sulukule" olarak bilinen ve yenileme alanı ilan edilen Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerindeki bina ve gecekonduların yıkılmasına başlandı.



Fatih Belediyesi görevlileri, tarihi eser kapsamı dışında kalan ve daha önceden sahipleri ile anlaşma sağlanan çok sayıda bina ve gecekondunun yıkım işlemini yapmak için sabah saatlerinde Çevik Kuvvet polis ekiplerinin desteğinde "Sulukule"ye geldiler.



Görevliler, önce, çoğunluğunun boşaltıldığı görülen binalardan, sahiplerince terk edilmeyen yapıları tahliye ettiler.



Belediye ekipleri, daha sonra iş makineleri ile bölgedeki çok sayıda bina ve gecekondunun yıkım işlemine başladılar. Ekiplerin yıkım çalışmasının sürdüğü belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) iş birliğiyle yenileme alanı ilan edilen her iki mahalledeki yapıların yerine, "Sulukule Projesi" kapsamında 620 ev ve bir otel ile ticaret, kültür ve eğlence merkezi yapılacak