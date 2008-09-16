Sulukule için acil çözüm isteği

ABD'de bağımsız bir hükümet kuruluşu olan Helsinki Komisyonu'nun eş başkanı Demokrat Parti Florida Milletvekili Alcee Hastings, Sulukule'de yıkımlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, Türk hükümetinden, bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.



Hastings, Helsinki Komisyonu'nun diğer eş başkanı Demokrat Parti Maryland Senatörü Ben Cardin, Helsinki Komisyonu temsilcileri Joseph R. Pitts ve G. K. Butterfield ile, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a nisan ayında bir mektup göndererek, İstanbul Sulukule'nin yıkılmamasını talep etmişti. Mektupta, ''İstanbul Dönüşüm Projesi kapsamında, 1054 yılından bu yana Roman toplumuna ev olan Sulukule'nin, villa tarzı evlerle yer değiştirmek üzere yıkılmasının planlanmasından derin bir rahatsızlık duymaktayız. Bu şehir yenileme projesinin talihsiz sonucu, sadece tarihi bir mahallenin yıkımı olmayacak ve 3 bin 500 Sulukule sakini, kentin 40 kilometre dışındaki Taşoluk bölgesine veya sokağa taşınmaya zorlayacak'' denilmişti.



Alcee Hastings bir açıklama yaparak, ''projeye alternatif bulma çabalarına karşın, yıkımlar 28 Ağustos'ta devam etti. Bu yıkımın doğasından ve gerçekleştirilme tarzından olağanüstü rahatsızım. Türk hükümetinin, Sulukule sakinlerine hak ettikleri saygı çerçevesinde ve onları evsiz bırakmayacak şekilde ortak bir çözüm bulması gerektiğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, bir gazetede çıkan ifadelerine göre, İstanbul Dönüşüm Projesi'nin, Sulukule halkı için, ''hayatlarında göremeyecekleri bir fırsat'' teşkil ettiğine dikkati çeken Hastings, kendisinin mevcut durumu ''bir fırsat'' olarak görmediğini belirtti. Hastings, Sulukule'deki Roman toplumunun, ''hiç kimsenin karşılaşmaması gereken çok zor koşullar altında yaşamak zorunda kaldığını'' savundu. Alcee Hastings, İstanbul Dönüşüm Projesi'nin, bu tarihi mahalleyi korumak yerine, 620 yeni ev, otel ve bir kültür ve eğlence merkezi inşa edeceğini belirterek, ''Türk hükümetini ve özellikle de Belediye Başkanı Demir'i, 1999 yılında İstanbul zirvesinde imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) anlaşmasını uygulamaya davet ediyorum'' ifadesini kullandı.



AGİT'in 1999 İstanbul zirvesinde, Türkiye ve diğer bütün AGİT katılımcı ülkelerinin, bu toplumun karşı karşıya kaldığı zorlukları kabul ederek, tam fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde etkili tedbirler almayı kararlaştırdığını hatırlatan Hastings, AGİT kurallarının izlenmesi görevini üstlenen ABD Helsinki Komisyonu'nun, özellikle İstanbul'daki Roman halkının durumundan endişe duyduğunu vurguladı.



Alcee Hastings, ''Türk hükümetinin bu duruma bir çözüm bulması ve yerinden göç etmeye zorlanan Sulukule'deki Roman toplumuna çalışma, barınak ve eğitim imkanı sağlamasının önemli olduğunu'' kaydetti. ABD, 1975 Helsinki Anlaşması kararları çerçevesinde, AGİT kararlarının uygulanmasını izlemek üzere, bağımsız bir hükümet kuruluşu olarak Helsinki Komisyonu'nu oluşturmuştu. ABD Helsinki Komisyonu'nun 9 üyesi ABD Senatosundan, 9 üyesi ABD Temsilciler Meclisinden oluşurken, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığı'ndan da birer üye bulunuyor.

