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Ekonomi

Sultansazlığı'ndan Avrupa'ya kamış ihracatı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı'nın eteğinde bulunan, göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden olan Sultansazlığı Milli Parkı'ndan kesilen kamışlar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

22 Mart 2018 13:26

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı\'nın eteğinde bulunan, göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden olan Sultansazlığı Milli Parkı\'ndan kesilen kamışlar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Kayseri\'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri üçgeninde yer alan, 350 türde kuşun yaşadığı tatlı ve tuzlu sudan dolayı ilginç bir ekolojik su kaynağı olan Sultansazlığı\'nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nden aldıkları izinle saz kesimi yapan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi ve çevresindeki vatandaşlar önceden paylaştıkları alanlarda Kasım ayından başlayıp, Ocak ayının ortalarına kadar kamış kesimi yapıyor. İşlenerek hasır haline getirilen kamışlar aynı zamanda güneşlik, kulübe, hasır dekorasyonu, plaj şemsiyesi, ters tavan, duvar kaplama ve bahçe çiti olarak kullanılabiliyor. Deste haline getirilerek bağlanan kamışlar, traktörlerle Sindelhöyük mahallesindeki  toplama alanlarına götürülüyor. Burada kök ve uç kısımları kesilerek düzlenen kamışlar büyük balyalar haline getiriliyor. Kamyonlara yüklenen kamış balyaları, Avrupa ülkelerine ulaştırılmak üzere Mersin Limanı\'na gönderiliyor. Milli park alanında yılda 800 bin balya civarında hasat yapılıyor.
Develi ilçesinin Sindelhöyük mahallesinden Mehmet Tuna, Sultansazlığı\'nın kamışlarını balyası 1.5 eurodan Almanya, Hollanda, İngiltere ve Danimarka başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Kamış ticareti yapan Mehmet Tuna, bir bagda 70 adet kamış bulunduğuna dikkat çekerek, \'\'Son yıllarda Çin\'in de piyasaya girmesi ihracatımızı önemli ölçüde etkiledi. O nedenle Türkiye genelinde ve Develi ilçesinde bu işi yapan firma sayısı 27\'den 3\'e düştü. Zahmetli bir iş. Türkiye\'de bir kamış bağını 5-6 TL arasında, yurt dışına ise  ortalama 1.5 euroya satıyoruz\'\' dedi.

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