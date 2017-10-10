Sultansazlığı Kuş Cenneti'ne 9 milyon metreküp can suyu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ADINI ve ününü Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sultanların avlak yeri olmasından alan, 301 kuş türünün yaşadığı ve konakladığı RAMSAR alanına dahil Sultansazlığı Kuş Cenneti\'ne DSİ\'ye ait Ağcaşar Barajı\'ndan can suyu verilmeye başlandı.

Volkanik Erciyes Dağı’nda bulunan Kayseri\'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar İlçesi arasında kalan 319 bin hektarlık alandaki Sultansazlığı Kuş Cenneti, başta flamingolar olmak üzere kuşların göçü ve ardından Aralık- Ocak aylarında yapılacak 2 aylık kamış kesimi dönemine hazırlanmaya başlandı. Step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle Türkiye\'deki en önemli sulak alanlardan biri olan Sultansazlığı\'nın, tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındıran ve nadir bir sulak alan olarak yaz mevsimindeki kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Yaklaşık 130 bin su kuşunun bulunduğu Sultansazlığı\'na Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parkhlar Şube Müdürlüğü ile DSİ 12\'nci Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşme sonucu, 1074 metre kodu için 2 Ekim\'den itibaren Yahyalı İlçesi sınırlarındaki Ağcaşar Barajı\'ndan saniyede 3.5 litre olmak üzere 9 milyon metreküp, cansuyu takviyesinin sürdürüldüğü belirtildi.

Erciyes Dağı\'nın kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıktaki, aralarında turna, filamingo ve dikkuyruğun da olduğu kuşların bulunduğu, Sultansazlığı\'nda, kamış kesimi, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan ölçüm sonucu, alandaki sazlığın yüzde 30\'u Aralık- Ocak aylarında, 2 aylık dönemde gerçekleştiriliyor.

Milli Parklar Müdürlüğü gözetiminde Sultansazlığı\'na komşu Yeşilhisar İlçesi\'nin Ovaçiftlik ve Yeşilova ile Develi ilçesinin Yeni Hayat ve Sindelhöyük yerleşim birimlerindeki köylüler saz kesimi yapabiliyor. Sultansazlığı doğal güzelliğinin yanı sıra çevresindeki ilçelerde oturanlara kesilen kamış ve sazlardan dolayı hasırcılık ve el sanatları alanında da katkı sağlayıp, ekonomiye katkıda bulunmalarına kaynak oluyor.



FOTOĞRAFLI