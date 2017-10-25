Sultansazlı Kuş Cenneti'ne uzanan kanallarda balçık ve saz temizliği

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kuş cennetlerinden Sultan Sazlığı Milli Parkı’na su akışını sağlayan kanallarda temizlik yapılarak, Yay ve Camuz göllerine daha fazla su akışı sağlandı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasında yapılan toplantılar sonucu 302 çeşit kuşun yaşadığı, Kayseri\'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri üçgeninde kalan Selçuklu sultanlarının avlak olarak kullandığı Sultansazlığı kuş cennetinde ortak hareket etme kararı alındı. Bunun sonucunda Yay Gölü Güney Sazlıkları ve Camuz Gölü Pompa istasyonundan Sultan Sazlığı Milli Parkı’na kadar tüm kanalların temizliğine başlandı. Yapılan çalışmalar ile kanallarda suyun daha rahat akışını sağlamak amacıyla balçık ve sazlar temizlenerek sazlığa gelen su miktarında ciddi oranda artış olması hedeflendi. Sultansazlığına halen Yahyalı ilçesindeki Ağcaşar barajından can suyu verilmeye devam ediliyor.



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