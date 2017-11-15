'Sultanlara layık üzüm', eksi 5 dereceye kadar dayanıyor

İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE\'de kasım ayında bile üzüm hasadı yapılabilen Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, örtü altında hala 10 bin ton üzüm bekliyor. Hasada devam eden çiftçi, \"Sultanların ağzına layık\" dediği üzümü, eksi 5 dereceye kadar örtü altında korurken, kesilen üzümler de Ortadoğu ülkeleri, Arap ülkeleri ve Avrupa\'ya ihraç ediliyor.

Türkiye\'de üzüm başkenti olarak bilinen Manisa\'da, ağustos ayı başında başlayan üzüm hasadı halen devam ediyor. Sarıgöl ilçesinde örtü altında korunan çekirdeksiz \'sultaniye\' ve \'razaki\' cinsi üzümler, birer birer hasat ediliyor. Ovası beyaz örtü ile kaplanan ilçede soğuğa karşı üzümünü koruyan çiftçi, fiyatların yükselmesi ile birlikte hasat sonrası sevincini yaşıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede 4 ay üzüm hasadı yapıldığını belirtip, bu yıl 90 bin dönüm bağın örtü altına alındığını söyledi. Türkiye\'de Kasım ayında dalından üzümün sadece Sarıgöl\'den tedarik edilebileceğini kaydeden Ülgen, \"Ağustos ayında üzüm hasadı başlar. Ancak biz üzümlerimizi örtü altına alarak aralık sonuna kadar üzüm kesiyoruz. Bu yıl mevsim şartları nedeniyle erken bitecek. Kasım ayının sonunda örtü altı üzümler de bitecek. Şu an ilçemizde 10 bin ton gibi bir üzüm kaldı\" diye konuştu.

\'ÜRETİCİ KİLOSUNU 2 LİRADAN SATIYOR\'

Üzüm fiyatlarının mevsiminin geçmesi nedeniyle arttığını da dile getiren Ülgen, \"Türkiye\'de sadece Sarıgöl ilçesinde üzümler örtü altına alınıyor. Biz malımızı pahalıya satmak için değil, ürünümüzü korumak için örtüyoruz. Sonbahar aylarında yağışlı olur, sabahları çiy yağar. Malımızı korumak için üzerini örtemeye mecburuz. Şu an 90 bin dönüm bağı örtü altına aldık. Kilosunu daha önce 1 liraya sattığımız üzümü şimdi 2 liradan satıyoruz. Ancak, bu da para kazandırmadı\" dedi.

EKSİ 5 DERECEYE KADAR DAYANIYOR

Kış aylarında tüketicilerin sofrasına gelen örtü altındaki üzümlerin eksi 5 dereceye kadar dayandığını vurgulayan Ülgen, şunları söyledi:

\"Sultaniye çekirdeksiz üzüm tarihi bir üzümdür. Sultanların ağzına layık bir üzüm olarak bilinir ve eksik 2 dereceye kadar dayanır. Çekirdekli üzümler de eksi 5 dereceye kadar dayanır. Bağcımız bu işi profesyonel şekilde yapıyor. Gerekirse sabaha kadar uyumaz.\"

\'ORTADOĞU VE ARAP ÜLKELERİNDEN TALEP ÇOK\'

Dalından kesilen üzümlere özellikle Arap ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Ülgen, Almanya, Rusya, İngiltere, İsveç ve Norveç\'e ihraç edildiğini kaydetti. Arap ülkelerinin daha fazla üzüm almak istediğini, ancak TIR\'larla üzüm gönderilemediğine dikkati çeken Ülgen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'ndan hava yoluyla kargo taşımacılığının geliştirilmesini istedi. Ülgen, \"Bizim Ortadoğu ülkelerine ve Arap ülkelerine çok hızlı mal göndermemiz gerekiyor. Talep çok fazla. Ama tüccar sıkıntı çekiyor. Terör olaylarının o bölgede artması tüccarı korkutuyor. Tüccar araçlarını gönderemiyor. Siyasiler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hava kargo için adım atmalı. 50 uçak alalım, biz çiftçiler borçlanalım. Türk Hava Yolları hava kargo kurdu ama çok pahalıya gönderiliyor. İhracata teşvik verilmeli. Bugün hala tüccara teşvik verilecek mi verilmeyecek mi belli değil\" diye konuştu.

Üzüm bağlarının yüzde 75\'inin ipotek altında olduğuna ve çiftçinin çok fazla borcu bulunduğuna dikkati çeken Ülgen, Hükümet\'ten yardım istedi. Ülgen, \"Devletimiz tarıma destek versin. Ülkede mazot 5 lira oldu. Çiftçi bu paraya mazot kullanamaz. Gübre, ilaç fiyatları çok yüksek\" dedi.



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