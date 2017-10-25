Sultanlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun üçüncü haftası, bugün dört karşılaşma ile başladı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çanakkale Bld. - Bursa B. Şehir Bld.: 0 - 3 (22/25, 23/25, 21/25)

Halkbank - Seramiksan: 3-0 (25/14, 25/17, 25/19)

Nilüfer Bld. - İlbank: 3-1 (25/21, 22/25, 25/23, 26/24)

Galatasaray - Eczacıbaşı VitrA: 1-3 (23/25, 25/22, 16/25, 19/25)

Sultanlar Ligi\'nde üçüncü hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek.

Karşılaşmaların programı şöyle;

14:00 Beşiktaş - VakıfBank

18:30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Fenerbahçe

İSTANBUL / DHA