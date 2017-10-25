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Spor

Sultanlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun üçüncü haftası, bugün dört karşılaşma ile başladı

25 Ekim 2017 00:33

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun üçüncü haftası, bugün dört karşılaşma ile başladı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Çanakkale Bld. - Bursa B. Şehir Bld.: 0 - 3 (22/25, 23/25, 21/25)
Halkbank - Seramiksan: 3-0 (25/14, 25/17, 25/19)
Nilüfer Bld. - İlbank: 3-1 (25/21, 22/25, 25/23, 26/24)
Galatasaray - Eczacıbaşı VitrA: 1-3 (23/25, 25/22, 16/25, 19/25)

Sultanlar Ligi\'nde üçüncü hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek. 
Karşılaşmaların programı şöyle;
14:00 Beşiktaş - VakıfBank
18:30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Fenerbahçe

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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