Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)- Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncüsü haftası bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.
13\'üncü haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-0 (25-12, 25-15, 25-20)
VakıfBank - Beşiktaş: 3-2 (18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9)
Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-17, 25-23, 25-17)
Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.: 2-3 (23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15)
Fenerbahçe Opet - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)
Halkbank - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (14-25, 15-25, 15-25)