Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde de zafere ulaştı.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip şampiyonluğunu ilan etti.

VakıfBank son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Covid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.

Bu sezon şu ana kadar katıldığı tüm turnuvalarda zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunu 5’te 5 ile tamamlamak için 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kentinde CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne çıkacak.

Sarı-siyahlıların finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Imoco Conegliano olacak.