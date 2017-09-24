Sultaniye Kaplıcaları'na turist yağdı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'ndeki Sultaniye Kaplıcaları, Ocak ayından bu yana yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Mineral değerleri açısından Türkiye\'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı olduğuna inanılan sularının yanında çamur banyosuyla da dikkati çekiyor. Kaplıcayı ve çamur banyolarını ziyaret edenler, Köyceğiz Gölü\'nde yüzerek serinleme imkanı da bulabiliyor. Sultaniye Kaplıcaları yetkilisi Zeki Okay Mumcuoğlu, şunları söyledi:

\"Kaplıcamız mineral bakımından dünyada ikinci sırada yer almakta. Ocak ayından bu yana yaklaşık 500 bin ziyaretçi kabul ettik. Kaplıcamız mineral değerleri bakımından oldukça zengin olduğu için çok rağbet görüyor. Gelen müşterilerilerimiz kaplıcadan memnun bir şekilde ayrılıyor. Bu evlerde 3 veya 4 kişi kalabiliyor. Günlük 100 lira. İçerisinde bir evde yer alan her şey bulunuyor. Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları\'na turistler, Köyceğiz ve Dalyan\'dan hareket eden yolcu tekneleri ile taşınıyor. Kaplıcalara Köyceğiz\'den de karayolu ile ulaşım sağlanıyor. Kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiği ve cildi güzelleştirdiği için güzellik çamuru olarak da adlandırılıyor. Çamur banyosu ve kaplıcalar 39- 40 derece arasındaki sıcaklığı ve mineral zenginliği ile dikkati çekiyor ve ziyaretçiler bu nedenle de bölgeyi tercih ediyor.\"

İstanbul\'dan bölgeye tatil için gelen Ulaş Öztürk, \"Sultaniye Kaplıcaları\'ndaki çamurun mineral bakımından çok zengin olduğunu daha önce duyduk. Burada bir yakın aile dostumuz var hem onları ziyaret ettik hem de güzel bir tatil geçirdik. Mutlu olduk. Herkese tavsiye ederim\" dedi.



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