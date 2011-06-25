Sultaniye Kaplıcaları şifa dağıtıyor

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İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.





Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmek isteyen turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleri ile kaplıcalara taşınıyorlar. Yaz sezonunda günde yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı turistin geldiği Sultaniye Kaplıcaları'ndaki çamur, cilt hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra cildi gerdiği için de ''güzellik çamuru'' olarak adlandırılıyor.





Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay, Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan Sultaniye Kaplıcaları'nın tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.





Kaplıcaların mitolojide ölümsüzlüğü arayanların başvurduğu yer olarak bilindiğine dikkati çeken Erbay, ''Çamur banyosu ve kaplıcalar 39-40 derece arasındaki sıcaklığı ve mineral zenginliği ile buraya gelenlere direnç kazandırıyor'' dedi.





Kaplıcaların Bizans döneminde genişletilerek konaklama tesis şeklinde kullanıldığını ancak bu dönemdeki yapıların Köyceğiz Gölü'nün suları altında kaldığını aktaran Erboy, ''Roma döneminde kaplıcalar kapsamlı bir hastane haline dönüştürülmüş. Kaynaklara göre hastanenin girişine 'Tanrılar adına buraya ölüm giremez' diye yazılmış. Ölemez Dağı da adını buradan almış'' diye konuştu.











Suyun sıcaklığı her mevsim aynı





Kaplıcadan doğal olarak çıkan suyun her mevsim 39-40 derece sıcaklıkta olduğuna işaret eden Erbay, tesisler içerisinde 2 açık ve 2 kapalı havuzun bulunduğu belirterek, şu bilgileri verdi:





''Sultaniye Kaplıcaları, Başkent Üniversitesi'ne yaptırdığımız laboratuvar araştırmasında, içindeki mineral yoğunluğu bakımından Türkiye'de hastalıklara en faydalı kaplıcaların başında yer alıyor. Kaplıca suyu 12 hastalığa iyi gelen minareli bünyesinde barındırıyor. Köyceğiz Belediyesi olarak 40 yıldır kaplıcaların işletmeciliğini yapıyoruz. Özel İdare'den de 30 yıllığına suyun kullanım hakkını aldık. Kaplıcanın suyu kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içeriyor. Sultaniye Kaplıcaları Türkiye'nin en yüksek radyoaktiviteye sahip kaplıcasıdır. Radon değeri açısından da dünyada Kanada'daki kaplıcadan sonra ikinci sırada yer alıyor. Radyoaktivite yüksekliği nedeniyle rehabilite edici özelliği vardır. Yatalak olarak getirilen hastaların burada tedavi gördükten sonra yürüyerek gittikleri bilinmektedir.''



