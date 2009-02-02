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Sultan'ın içini acıtan itiraf

Cihan Ünal’ın 'İlk ve tek aşkım 19 yaşında, sarışın, mavi gözlü bir kızdı' itirafı eski eşi Türkan Şoray’ı fena üzdü

02 Şubat 2009 02:00

Cihan Ünal’ın “İlk ve tek aşkım 19 yaşında, sarışın, mavi gözlü bir kızdı” itirafı eski eşi Şoray’ı fena üzdü.


Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray, 4 yıl evli kalıp ayrıldığı eski eşi Cihan Ünal’ın bir televizyon programında yaptığı itiraf yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor.

Cihan Ünal’ın “Evlendim, sevgililerim oldu. Ama unutamadığım tek kadın 19 yaşındaki sevgilimdi. Sarışın, mavi gözlü, beyaz tenliydi. 25 yaşımıza kadar büyük aşk yaşadık. Bugünkü aklım olsaydı onu ömrümün sonuna kadar bırakmazdım. O benim ilk ve tek aşkımdı” demesi ünlü sanatçıyı üzdü. Eski eşinin bu sözleri nedeniyle çok kırılan Türkan Şoray’ın yakın dostlarına “Ben ona bir çocuk verdim, bunu hiç hak etmedim” diye dert yandığı öğrenildi.

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