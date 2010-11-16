-SULTAN'IN BELGESELİ DÜNYA TELEVİZYONLARINDA DİYARBAKIR (A.A) - 16.11.2010 - ''Dünyanın En Uzun Adamı'' unvanını 246.5 santimetre boyuyla kazanan Mardinli Sultan Kösen'in İngiltere'deki bir TV kanalı tarafından hazırlanan The Worl's Tallest Man (Dünyanın En Uzun Adamı) belgeseli, ABD, İngiltere ve Alman televizyonlarında yayınlandı. Mardin'in Derik ilçesi Dede köyünde 5 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve yaklaşık bir yıl önce, en uzun boy (2 metre 46,5 santimetre), en büyük el (27,5 santimetre) ve ayaklara (36,5 santimetre) sahip olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen'in yaşamı, İngiltere'deki bir TV kanalı tarafından belgesele dönüştürüldü. Ankara'da başlanan belgeselin çekimleri Mardin, Londra ve Amerika'da gerçekleştirilirken, çarpıcı görüntüler ve detaylara yer verildi. Bir belgesele konu olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Kösen, kendisini takip eden kameraların günlük yaşamında karşılaştığı sorunlara odaklandığını kaydetti. Belgesel yapımcılarının ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'ndeki doktoru ile sağlık sorunları ve boyunun normalden uzun olmasının nedenleri konusunda röportaj yaptıklarını aktaran Kösen, daha sonra Ankara Kalesi gibi farklı mekanlardaki görüntülerinin ekranlara yansıtıldığını söyledi. Ankara'da büyük bir alışveriş merkezinde karşılaştığı zorlukların da belgesele konu edildiğini dile getiren Sultan Kösen, sözlerine şöyle devam etti: ''Belgeselde, normal insanlara göre günlük yaşantımda karşılaştığım dezavantajlı durumlara yer verildi. Daha sonra çekimlerde Mardin'e geçildi. Mardin'de tarihi mekanlar ve kentin dokusunu yansıtan taş evlerin detay çekimleri yapıldı. Tarihi bir hamamda görüntümü çektiler. Köyde ise aileme, yakın akrabalarıma ve arkadaşlarıma yer verdiler. Çekimlerin Londra'daki ayağı Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nın ofisinde gerçekleşti. Daha sonra Amerika'da benim kadar olmasa da cezaevinde görevli uzun bir kişiyle görüntülerim çekildi. Belgeselde ayrıca Beyaz Saray ile aynı karede yer aldığım sahneler gösterildi.'' -''DÜNYA HAK ETTİĞİM DEĞERİ GÖSTERDİ''- Tercüman ve menajerinin de yer aldığı 6 kişilik bir ekibin katkıları ile hazırlanan belgeselin ABD, Almanya ve İngiltere'deki çeşitli televizyon kanallarında yayınlandığını ve beğeniyle izlendiğini kaydeden Sultan Kösen, şöyle konuştu: ''Birçok ülkede büyük ilgiyle izlenen belgeselde ülkemi en iyi şekilde tanıttığıma inanıyorum. 60 dakikalık belgeselim farklı dillere de çevrilerek tüm dünyada satışa sunulacak. İngiltere'deki menajerim belgeselimin dünyada reyting rekorları kırdığını belirtiyor. İzleyenlerin oldukça duygulandığını öğrendim. Mutluyum ancak dünyanın gösterdiği ilgiyi ülkemde görememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Çünkü rekor hala benim elimde. 12 dev adama sahip çıkıldığı kadar bana sahip çıkılmadı. Bugüne kadar 35 ülke gezdim. Onlar bir kere ben 35 ülkede 35 kez anlı şanlı Türk bayrağını dalgalandırdım. Ancak hala maddi ve manevi bir güvencem yok. Almanya'dan beni izleyen bir kişi durumumdan etkilenerek bana 6 çift yazlık, kışlık ayakkabı gönderdi. Türkiye'de hala üzerime göre giyecek elbise bulamıyorum. Sadece hakkım olanı istiyorum. Arzu ederdim ki bu belgesel dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ses getirsin ve dünyada gördüğüm ilgili ülkem de bana göstersin.''