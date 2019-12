Sultan'ın Altın Keki Forbes'un listesinde

T24 - Çırağan Sarayı Kempinski Oteli'nin spesiyallerinden 'Sultan'ın Altın Keki' Forbes'in 'Dünyanın En Pahalı 11 Yemeği' listesinin 3. sırasında yer alıyor.





Dünyanın en iyi şefleri tarafından seçme malzemeler kullanılarak yapılan ve yemesi ufak bir servete mal olan yiyecekler içinde yer alan 'Altın Kek'te 24 ayar altın tozu kullanılıyor.





Sadece sipariş üzerine yapılan ve 1000 dolara yenilebilen Sultan'ın Altın Keki, otelin pasta şefi tarafından, yıllanmış Jamaika romunda marine edilen meyveler, Fransız Polinezyasından gelen vanilya tohumu ve Fransız buğdayı kullanılarak yapılıyor ve üzerine 24 ayar, yenilebilen altın tozu dökülüyor.







Forbes.com sitesindeki listenin tamamı şöyle:





1. ABD'nin New York kentindeki Daniel Boulud adlı restoranda sunulan havyar- 205 dolar.





2. ABD'nin California eyaletindeki The French Laundry adlı restoranda her gün özel olarak hazırlanan menüler- 240 dolar.





3. İstanbul'da Çırağan Sarayı Kempinski Oteli'nde sipariş üzerine yapılan ve üzerine 24 ayar altın serpilen 'Sultan'ın Altın Keki'- 1000 dolar





4. Singapur'da Les Amis adlı restorantta sunulan White Truffle Dinner- 800 dolar.





5. ABD'nin Las Vegas kentindeki Fleur Burger adlı restoranda özel bir şarapla sunulan kobe bifteğinden yapılan burger- 5000 dolar.





6. ABD'nin New York kentindeki Nino's Bellissima Pizza adlı pizzacıda sunulan havyarlı ve istakozlu pizza- 1000 dolar.





7. Belçikalı girişimci David Ghysels'in başlattığı ve talep edildiğinde dünyanın her yerine götürülebilen 'Dinner In The Sky' uygulaması. Masanız vinçle kaldırılıyor ve yemek gökyüzünde yeniliyor.





8. Karayiplerde Macaroni Plajı'ndaki özel piknikler.





9. Fransa'nın başkenti Paris'teki Chef's Table adlı restoranın yemekleri.





10. ABD'de özel davetler için 30 gün önceden haber verilmek koşuluyla evlere giden Şef Louis Pous ve ekibinin yemekleri- 10 kişilik yemek için 10 bin dolar.





11. Çin'in Şanghay kentindeki Three on the Bund adlı restoranda kent manzarasını seyrederken yenilebilecek bir yemek- 500 dolar.