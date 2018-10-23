SULTANGAZİ'DEKİ DİPLOMATİK PLAKALI ARAÇTAN 2 VALİZ ÇIKTI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Müslüm SARIYAR -İdris TİFTİKCİ- Hüseyin COŞKUN -Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi\'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi. Valizlerde kişisel eşyalar ve kıyafetler bulunduğu belirtildi. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Ekiplerin otoparktaki çalışması sürüyor
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin otoparka girişi
-Olay yeri inceleme ekibi aracının içinden görüntü
-Gazetecilerin görüntüsü
-Genel ve detaylar