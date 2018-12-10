T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sultangazi'de yola akaryakıt aktı; 15 araç kaza yaptı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı

10 Aralık 2018 17:38

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ\'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı.
Olay, 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı. Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emin YEŞİLDHASULTANGAZİOlayCebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi AltEdinilenDökülenToplamOrhangazi Alt GeçidindeBelediyeFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24