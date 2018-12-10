SULTANGAZİ'DE YOLA AKARYAKIT AKTI; 15 ARAÇ KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı.

Olay, 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı. Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Sürücüler ile röpler

-Belediyenin kum dökmesi

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