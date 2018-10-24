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SULTANGAZİ'DE TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi’deki Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi

24 Ekim 2018 09:43

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi’deki Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldı.
Dergiye giren polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptı. Aramaların ardından bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekipleri ve TOMA aracından görüntü
-Önlem alan polis ekipleri 
-Genel ve detaylar 

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