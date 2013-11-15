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Yaşam

Sultangazi'de silahlı saldırı: bir ölü, bir yaralı

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar aranıyor

15 Kasım 2013 11:57

İstanbul'un Sultangazi semtinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda 23 yaşındaki Erdal Arslan yaşamını yitirirken, yanında bulunan arkadaşı Serkan Özcan ise yaralandı.

Olay dün 22.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kozmetik firmasında çalışan Erdal Arslan ile arkadaşı Serkan Özcan yolda yürürken, üzerlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Arslan ile Özcan özel bir hastaneye kaldırıldı. Erdal Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Özcan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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