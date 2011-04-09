-SULTANGAZİ'DE ''ŞAFAK'' OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - İstanbul Sultangazi'de polis ekiplerinin sabah erken saatlerinde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin desteğiyle, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ''Şafak'' adlı operasyonda bazı dernek ve evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Helikopter destekli operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı, iki kişinin ise kaçtığı öğrenildi. Baskın gerçekleştirilen yerlerde çeşitli dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.