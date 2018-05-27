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Sultangazi'de pazarda silahlı kavga: 5 yaralı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de pazarda tezgâh yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

27 Mayıs 2018 22:16

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ\'de pazarda tezgâh yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, tezgâh yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1\'i ağır 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekât polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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