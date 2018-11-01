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Sultangazi'de ormana bırakılan variller kaldırıldı

İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL (DHA) SULTANGAZİ'de 15 gün önce ormanlık alanda bulunan variller, konunun basına yansımasının ardından bu sabah kaldırıldı

01 Kasım 2018 18:27

İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL (DHA) SULTANGAZİ\'de 15 gün önce ormanlık alanda bulunan variller, konunun basına yansımasının ardından bu sabah kaldırıldı. 
Merkez Habipler Mahallesi\'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller bırakılmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alana şerit çekerek ayrılmıştı. 15 gündür bekleyen variller, konunun basına yansıması üzerine bu sabah kaldırıldı. Varillerdeki incelemeyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

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