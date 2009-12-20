Sultangazi'de izinsiz göseri: 31 gözaltı

T24 - Sultangazi Gazi Mahallesinde, izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti, 31 kişi gözaltına alındı.



Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde toplanan bir grup, DTP'nin kapatılmasını protesto ederek, bölücü örgüt lehine slogan atıp gösteri yaptı. Yolu kapatıp yürüyüş yapmak isteyen grup, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı.



Polise taş atan, araçlara ve çevreye zarar veren grup, Çevik Kuvvet polisinin tazyikli su ve gazla müdahalesi sonucu ara sokaklara dağıldı.



Olaylar sırasında 31 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

