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SULTANGAZİ'DE EVLERİ SU BASTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA Sultangazi'de sağanak yağışın etkisiyle tıkanan rögarların taşması sonucu bodrum katlarda bulunan bazı evleri su bastı

29 Kasım 2018 01:10

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA
Sultangazi\'de sağanak yağışın etkisiyle tıkanan rögarların taşması sonucu bodrum katlarda bulunan bazı evleri su bastı. 
İsmetpaşa Mahallesi 155 sokakta rögarların tıkanması sonucu, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Su baskını evlerde zarara yol açtı.
Vatandaşlar su baskınını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ\'ye ait vidanjör araçları, rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye çalışması yaptı. Tıkanan rögarları açan görevliler, daha sonra atık su basan dairelerde tahliye çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Su basan evler
-Evdekilerin su tahliye çalışmaları
-Evdekilerin anlatımları
-Su içinde kalan eşyalar
-Ekiplerin tahliye çalışmaları

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