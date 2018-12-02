SULTANGAZİ'DE EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI

-BIÇAKLANAN KADIN: \"DAHA ÖNCE İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞTIM\"

*Sultangazi\'de sokak ortasında eşini 7 yerinden bıçaklayan Ali K., tutuklandı.

Haber - Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Emin YEŞİL-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de ayrılmak istediği eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan 22 yaşındaki Sinem K. tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Eşinin kendisini bıçaklamadan önce telefonla arayıp tehdit ettiğini söyleyen Sinem K., “Daha ne kadar insanın canı yanması gerekiyor. Daha önce iki kez uzaklaştırma kararı vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum\" dedi. Zanlı Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cuma günü Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ali K., Sinem K., ile 3 yıl önce evlendi. Ali K.\'nın uyuşturucu kullanmaya devam etmesinden dolayı genç çift arasında zaman zaman tartışma yaşanmaya başlandı. Sinem K., bir süre sonra kızını da yanına alarak babası Murat B.\'nin Uğur Mumcu Mahallesi\'ndeki evine yerleşti. 6 ay sonra Ali K. eşi Sinem K., ile görüşerek uyuşturucu kullanmayacağına dair söz verdi. Kocasının söyledikleri karşısında ikna olan Sinem K., evine geri döndü. Evine geri dönen Sinem K. ile Ali K., arasında yeniden tartışma yaşandı. Uyuşturucu kullanmaya devam eden Ali K., iddialara göre eşine şiddet uygulamaya başladı.

7 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Yaklaşık 15 gün önce çocuğunu yanına alarak yeniden baba evine dönen Sinem K., kocası Ali K.\'dan boşanmak için de hazırlık yaptı. Bir markette işe başlayan Sinem K.\'nın peşini bırakmayan kocası çocuğunu görmek istediğini söyledi. Sinem K.\'da bu isteğe olumlu cevap verdi. Çocuğunu görmek için Sinem K.\'nın babasına ait eve gelen Ali K., eşi Sinem K.\'ya çocuğu yanında götüreceğini söyleyince çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinem K. babası Murat B. ve Ali K., birlikte evden dışarı çıktılar. Tartışma sokakta da devam edince cani koca yanında taşıdığı bıçakla eşi Sinem K.\'yı 7 yerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem K., babası ve çevredeki vatandaşlar tarafından 100 metre ileride bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinem K., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

\"TUTUKLANDI\"

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Ali K.\'yı kısa sürede yakaladı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.

\"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM EVİ DE YAKACAĞIM\"

DHA\'ya konuşan Sinem K. yaşamasının hala mucize olduğunu söyleyerek, “Eşimle ayrılmak üzereydik zaten ayrılmayı kabul etmedi kabul etmediği için de oğlumu kaçırmak istedi. İşe gittikten 15- 20 dakika sonra beni aradı \'Seni de öldüreceğim, evinizi de yakacağım. Size çok büyük acılar vereceğim\' diyerek beni tehdit etti. Bir saat sonra çalıştığım yere geldi çocuğumu almak istedi. Ben de onu kaçıracağını bildiğim için eve gittim. Yanına gittiğimde evde bir süre tartışma yaşandı. Çocuğu vermek istemediğim için evden onu çıkartmak istedim. Aşağı kapıya indiğim zaman belimden bıçaklayarak 7 bıçak darbesi verdi. Yüzümü döndüğüm zaman zaten öldürmeye kasıtlı olarak göğsümden, belimden ve bacaklarımdan bıçakladı\" dedi.

\"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM\"

Ali K.\'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren genç kadın, “Daha önce uzaklaştırma kararı vardı. Kendisi uyuşturucu bağımlısı. İki kere 3 ay olarak uzaklaştırma kararı çıkarttırdım Geçen sene dargınlık yaşamıştık. Uyuşturucuyu bırakacağına dair söz vermişti. Onun sözüne güvenerek barışmıştım. En ağır cezayı almasını istiyorum. 2-3 ay yatıp çıktıktan sonra tekrar böyle bir şey yapmayacağı ne malum\" diye konuştu.

ZORLA KAÇIRMIŞTI

Baba Murat B. ise kızının yıllar önce zorla kaçırıldığını kaydederek, “Kızımı yaşı 18\'den küçükken kaçırdı. Kayseri\'ye götürüp orada yaşı dolunca evlendi. Ben kaçırıldığı an polise başvurmuştum zaten. Ama evlendiler. Böyle hain olaylar gücü yetmeyen bir kadına yapılıyorsa ben bunu kınıyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Sinem K. ile röportaj

-Sinem K.\'nın hastane odasındaki görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Baba Murat B. ile röportaj

-Murat B. ve eşi Tülay B.

-Muhabir anonsu



