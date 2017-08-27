Sultangazi'de en güzel kurbanlık yarışması düzenlendi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi Belediyesi tarafından, daha iyi kurbanlık yetiştirilmesine teşvik amacıyla, \"En büyük ve en güzel büyükbaş kurbanlık yarışması\" düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 20 büyükbaş kurbanlık hayvan katıldı. Sultangazi\'deki kurban satış ve kesim alanında düzenlenen yarışmaya katılan kurbanlık hayvanlar sahipleri tarafından süslenerek serilen turkuaz renkli halı üzerinde sahipleri tarafından yürütülerek jürinin beğenisine sunuldu. 900 kilo ile 1 ton ağırlığında olan kurbanlık hayvanların halı üzerinde yürütülmesi sahiplerine zor anlar yaşattı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLÜNÜ BELEDİYE BAŞKANI ALTUNAY VERDİ

Yarışmada birinciliği, geçen senenin de ikincisi olan Murat Küspü\'nün 1 ton ağırlığında simental cinsi “Ağrı Dağı\" ismini verdiği danası kazandı. Dereceye girenlere altın ödülünü Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay verdi.

BİRİNCİ OLAN HAYVAN SAHİBİ: KENDİMİZE BAKMADIK ONA BAKTIK

Birincilik ödülünü kazanan hayvan sahibi Murat Küspü hayvanı iyi beslediğini dile getirerek, “Kendimize bakmadık ona baktık. Şampiyonluğu aldık\" dedi. Küspü, dananın fiyatının ise 22 bin TL olduğunu söyledi.

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