Sultangazi'de çifte saldırı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ\'de iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız olduğu öğrenildi.

Sultangazi\'de iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. İsmetpaşa Mahallesi\'nde düzenlenen saldırıda tekstil atölyesi sahibi Gökhan Çokdüşünür (33) yaralanırken, aynı saatte düzenlenen bir başka saldırı da ise Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

İsmetpaşa Mahallesi\'nde gerçekleşen saldırıda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Gökhan Çokdüşünür\'ün 69 sokakta bulunan tekstil atölyesine geldi. Kısa bir süre sonra silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür\'ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Vatandaşların yardımıyla Çokdüşünür, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çokdüşünür, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Çokdüşünür\'ün hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRIYA

Aynı saatlerde gerçekleşen bir başka silahlı saldırı da ise Ak Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi\'nde Yıldız\'a ait işyerinin araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahlı saldırı düzenledi. İki el ateş edilmesi sonucu, mermilerden biri Yıldız\'ın göğsüne isabet etti. Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ahmet Yıldız\'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırganlar ise olay yerinde kaçtı. Saldırıya uğrayan Ahmet Yıldız\'ın arkadaşı Cengiz Gündüz, ofiste oturduğu sırada iki el silah sesi duyduğunu ve koşarak olay yerine geldiğini söyledi. Gündüz, \"Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa\'ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabi. Saldırganlar iki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş\" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, \"Hareket halindeyken iş yerine sıkmışlar. Silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktı ve Ahmet ağabeyin vurulduğunu gördük\" dedi.

İKİ OLAY BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

Polis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Saldırılarla ilgili inceleme sürüyor.



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