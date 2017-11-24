 SULTANGAZİ'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA SOYGUN KAMERADA

- GECE YARISI GELDİLER, BALYOZLA CAMLARI KIRDIKTAN SONRA SOYGUN YAPTILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de gece saatlerindegelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren hırsızlar, televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Sultangazi\'de gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler cami kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler, içeride bir süre gezindikten sonra duvarda asılı olan televizyonlara yöneldi. Şüpheliler, beyaz eşya mağazasından televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki ekiplere anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlığın meydana geldiği beyaz eşya mağazasında olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çevredeki işyerlerinin güvelik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların gelişi

-Camı kırmaları

-İçeriye girişleri

-Eşyaları alıp kaçmaları

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- Olayın meydana geldiği mağaza

- kırılan camın görüntüsü

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar

