Cinayetin ardından cinsel istismar iddiası çıktı: "Yanlış kişiyi" öldürmüşler

İstanbul Sultangazi'de sokak ortasında motosikletli 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doğukan Çelik (19) cinayetiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda olayın 11 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar iddialarının ardından yaşanan husumet sonucu meydana geldiği öne sürülürken, Çelik'in "yanlışlıkla" öldürüldüğü tespit edildi.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 13 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Doğukan Çelik, sokak ortasında iki motosikletle olay yerine gelen 4 kişinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın; 11 Haziran 2021 tarihinde 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yapılan "cinsel istismar olayı sonucu oluşan bir husumet nedeniyle" meydana geldiği öne sürüldü.

Doğukan Çelik'in "yanlışlıkla" öldürüldüğü belirlendi

Soruşturma dosyasına göre 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği belirtilen İ.B.'nin polis tarafından yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı belirlendi. Şüphelinin serbest bırakılmasına kızan küçük çocuğun ailesinin İ.B.'yi "cezalandırmak için" silahlı saldırı planı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Olay sırasında "yanlışlıkla1 İ.B.'nin yerine Doğukan Çelik adlı kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

3 ilçede eş zamanlı baskın yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eyüp, Kağıthane, Sultangazi ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda motosikletle silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Taha B.G.(19) Ahmet Dursun B.A.(21), Abdurrahman Ç.(32) ile olayı azmettirdikleri iddia edilen, istismara uğradığı belirtilen kız çocuğunun annesi D. D.(32), dayısı Y.A.(33), ve babası M.D.(36) gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir şüpheli daha aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek olayla bir ilgilerinin olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden Taha B.G., Ahmet Dursun B.A., Abdurrahman Ç., silahlı saldırı suçlamasıyla, anne D.D. ve dayı Y.A. azmettirme suçundan tutuklandı. Baba M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü olayla ilgili bir kişinin daha arandığını belirtti. (DHA)