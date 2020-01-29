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Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi

29 Ocak 2020 13:05

Sultangazi'de tavanı çökerek bir işçinin yaralandığı atölyenin bulunduğu iki katlı bina çökme riski nedeniyle mühürlendi. 

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. Sokak üzerinde iki katlı bir binanın 1. katında  sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı, aşırı yük nedeniyle çökmüş ve göçük altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki katlı binanın kolonlarında çatlakların olduğu tespit edildi. Bina, yapılan incelemenin ardından  Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.  


 

 

 

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