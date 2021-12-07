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Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

07 Aralık 2021 11:16

İstanbul Sultangazi'de bir kadını taciz ettiği belirtilen K.A. mahalleli tarafından bayılana kadar dövüldü.  Şüpheli kendine geldikten sonra gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, köpeğini gezdiren kadın Pakistanlı K.A. (31) tarafından taciz edildi. Şüphelinin cinsel organını göstermesiyle kadın bağırarak çevreden yardım istedi. Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi dövmeye başladı. Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp edildi.

hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi. Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı. . Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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