İstanbul'un içme suyuna atık su karışıyor!

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere suları, siyah ve mavi renklere büründü. Yakın çevresinde pek çok fabrikanın bulunduğu dere çevreye kötü koku yaymaya başladı.

Deredeki çevre kirliliğini görüntüleyen bir kişi, kirli suların İstanbulluların içme suyu olarak kullandığı Alibeyköy Barajı'na karıştığını iddia etti.

Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti.

Bölge esnafı, İstanbul'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın, yaklaşık 2 yıldır mavi ve siyah aktığını belirtti.

Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz." dedi. (DHA)