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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sultanbeyli'ye kaymakam dayanmıyor

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 4 aydır bir kaymakam bulamıyor

03 Ekim 2016 12:10

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Sultanbeyli’de dört aydır kaymakam yok. Ardahan’a vali olarak atanan Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim Özefe’nin yerine vekâlet eden Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, darbe girişiminden sonra gözaltına alındı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, yaklaşık 320 bin kişilik nüfusu ile İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Sultanbeyli’de 4 aydır kaymakam yok. 1 Haziran’da yayımlanan valiler kararnamesi ile Ardahan’a vali olarak atanan Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim Özefe’nin yerine 4 aydır bir türlü kaymakam atanamadı. Özefe’nin vali olmasından sonra yerine vekâletle bakan Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'FETÖ' kapsamında gözaltına alındı. Ardından Sultanbeyli Kaymakamlığı’na vekâlet eden Pendik Kaymakamı Osman Tunç da yine 'FETÖ’den gözaltına alınarak meslekten ihraç edildi. Şimdi ise Sultanbeyli Kaymakamlığı’na Kartal Kaymakamı Cemil Aksak vekâletle bakıyor.

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, ilçeye 4 aydır kaymakam atanmamasına tepki göstererek “15 Temmuz ve sonrası olağanüstü günlerde Sultanbeyli’de muhatap olacağımız bir kamu yetkilisi yoktu. Bu bir yönetim beceriksizliğinin sonucudur. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 4 aydır bir kaymakam bulamıyor. Kaymakamlık yapmaya yetkili kamu bürokratlarının hepsi mi Fethullahçı ki, kimseye güvenip atama yapamıyorlar” diye konuştu.

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Sultanbeyliİstanbulİbrahim ÖzefeSancaktepeFeyzullah Özcan

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