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Sultanbeyli'de yangın: 2 yaralı

 Ramazan  EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

01 Ekim 2018 13:18

 Ramazan  EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ\'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 

(FOTOĞRAF)

 

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