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Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 ölü (2)

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi öldü

25 Eylül 2017 04:26

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ\'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi öldü. 
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2016 yılında 4 kişinin yaralandığı kahvehanenin taranması olayının tarafları bu akşam da kavga etti. Yaşanan silahlı kavgada işyerinin önünde bulunan Savaş Cam, silahla edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Savaş Cam, tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Durumu öğrenerek olay yerine gelen Savaş Cam\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırıya uğrayan gruptan kişiler, aynı mahallede bulunan karşı gruba ait bir evi taşladı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Taş yağmuruna tutulan evden kişiler çevik kuvvet polislerince mahalleden çıkarıldı. Polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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