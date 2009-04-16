Sultanbeyli'de olaylı gecekondu yıkımı

Sultanbeyli'de gecekondu yıkımı sırasında olaylar çıktı.



Battalgazi Mahallesi Cengiz Han Caddesi civarındaki yaklaşık 100'ün üzerindeki gecekondu, sabah saatlerinde belediye ekiplerince yıkılmak istendi.



Yıkıma karşı çıkan gecekondu sahipleri ile görevliler arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden emniyet kuvvetleri bazı gecekondu sahiplerini gözaltına aldı. Bu sırada bazı polisler de atılan taşlardan yaralandı.



Olaylar sırasında Tuncay Yarap adlı bir kişi de gecekondusunda 4 aylık bebeği Zehra'yı rehin aldı. Bebeğin boğazına bıçak dayayan Tuncay Yarap, bu evi çocuğu için yaptığını öne sürerek, "Burası için çocuğumu da öldürürüm hapiste de yatarım" tehdidinde bulundu.



Olayların büyümesi üzerine yıkıma ara verilirken, görevliler ile gecekondu sahipleri arasındaki gerginlik sürüyor.

