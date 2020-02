Sultanbeyli'de  çocuklar için 1.1 milyon liralık proje

Tansu Edip GÖKBUDAK- Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ\'de \"Gelecek, Yenilikçi ve Yaratıcı Çocukların- Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri (TEBİLMER)\" projesi hayata geçiriliyor. İstanbul Kalkınma Ajansı\'nın \"Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı\" kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen TEBİLMER projesi tanıtıldı.

\"İLÇEMİZDE EĞİTİMLE İLGİLİ HER GELİŞMEDEN BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM\"



Sultanbeyli Kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir salonundaki törende konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, \"Bizim en esaslı meselemiz eğitimdir. Eğitim önceliğimiz ve eğitimle ilgili her çalışmada eğitimin her kademesine müdahiliz, yakından takip ediyoruz. Eğitimle ilgili çok sayıda çalışmayı hep beraber yürütmeye çalışıyoruz. Eğitimle ilgili tüm çalışmalarımızda tüm projelerimizde Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her türlü katkıyı veriyor. Daha geçen hafta 2 okulumuzun ihalesi yapıldı. Yeni projelerimiz var. Tüm birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız desteklerini esirgemiyor. İlçemizde eğitimle ilgili her gelişmeden büyük bir gurur duyuyorum\" diye konuştu. Tören sonrası bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, \'En çok Sultanbeyli okuyor\' dedirtmek ilçedeki meydanlarda vatandaşların katılımıyla meydan okumaları gerçekleştireceklerini söyledi. Kubilay, Sultanbeyli\'nin önemli bir tarihi değeri olan Aydos Kalesi\'nde okuma etkinliği yapacaklarını kaydederek, \"Yine ilçemizde önemli bir yeri olan gölette okuma etkinliği yapacağız. Bunlar proje dahilinde. Ayrıca okullardaki merkezlerimizi vatandaşlarımıza da açacağız\" diye konuştu.

ALTI OKULDA ALTI FARKLI TEMA

Toplam bütçesi 1.1 milyon lira olan proje kapsamında 6 okulda 6 farklı temada 720 öğrenciye yenilikçilik, yaratıcılık ve okuma alanlarında verilip sertifika verilecek.

Bu kapsamda oluşturulan tematik bilgi merkezlerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir, Fatih Sultan Mehmet, Aziz Sancar, Vecihi Hürkuş, Naim Süleymanoğlu ve Nasreddin Hoca\'nın isimleri verildi. Şehit Ömer Halisdemir merkezinde \'Değerler eğitimi\', Aziz Sancar merkezinde \'Bilim\', Vecihi Hürkuş merkezinde \'Havacılık\', Naim Süleymanoğlu merkezinde \'Spor\', Fatih Sultan Mehmet merkezinde \'İstanbul\'un tarihi\' ve Nasreddin Hoca merkezinde ise \'Nasreddin Hoca\'nın öğretileri\' üzerine eğitim verilecek.

Tematik bilgi öğrenme merkezlerinin olduğu okullar ise Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aziz Sancar Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen Havacılık Meslek Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu ve Kaptanı Derya İlkokulu.

