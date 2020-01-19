Sultanbeyli’de cemevine saldırı

İstanbul-Sultanbeyli Cemevi’ne giren saldırganlar kapı ve camları kırıp, zemine “Bitmedi”, “Öl” gibi tehdit içerikli yazılar yazdı.

İstanbul Sultanbeyli’de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Cemevi’ne dün gece saatlerinde kapıları kırarak giren kişi ya da kişiler yerlere çarpı işareti yaparak, “Bitmedi”, “Öl” gibi yazılamalar yapıldı. Camları ve kapıları kırılan cemevinin eşyaları dağıtıldı. Bağış kutusu kırılıp içindeki paralar çalındı.

Gerçekleşen çirkin provokasyonu sosyal medya hesabından duyuran CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Murat Kantekin, yaptığı şu açıklama ile provokasyona tepki gösterdi: "Bu gece, mahallemde bulunan üyesi olduğum, Pir Sultan Abdal Cemevi’nin kapısı kırılarak içeri girilmiş, yönetim kısmı tahrip edilmiş. Bu alçakça saldırıyı yapan faşizme şaşırmıyoruz, 1400 yıldır değişmedi!" Olayla ilgili inceleme sürüyor

Saldırıya ilişkin PİRHA’ya konuşan PSAKD Sultanbeyli Cemevi Başkanı Erdal Aksoy, yaşananlara tepki gösterdi. Cemevinde çalışanların sabah kapıları açmasıyla olayı öğrendiklerini söyleyen Aksoy, “Bunun hırsızlık mı yoksa son yaşanan siyasi gerilimlerden dolayı yapılan bir provokasyon mu olduğu inceleniyor” dedi.

Olay ile ilgili incelemelerin yapıldığını kaydeden Aksoy, cemevinde bulunan bağış kutusunun kırılıp, hırsızlık süsü verildiğini de söyledi. Yapılan yazılamaların ise bu saldırıların tekrarlanacağına dair notlar olduğuna dikkat çeken Aksoy, Alevilerin bunlara karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Cemevleri ile ilgili sosyal medyada yapılan tartışmaların cemevlerini itibarsızlaştırdığını belirten Aksoy, Alevilerin kendini toparlaması gerektiğinin altını çizerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.