Sultanbeyli Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Sultanbeyli Gölet

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Ozan Andaç Göral, Okan Gürdiş

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan Kaya(xx) - Hakan Akbaş(xx), Dursun Türk(xx)(Dk. 79 Semih Ergül (xx), Anıl Gir(xx) Dk. 85 Serkan Silan(?), Hakan Akman(xx), Fatih Dalgıç(xx), Yasin Tosun(xxx), Göksel Ergün(xxx), Feyzullah Şahin Güneş(xxx), Safa Ali Memnun(xx), Hasan Üstübücü(xx) Dk. 57 Gökhan Cingirt(xx)

OSMANİYESPOR FK: Ahmet Önal(xx), Hüseyin Rüzgar(xx), Sergen Ekinci(xx)(Dk. 80 Gökhan Göz(?), Burak Sarı(xx), Süleyman Güneş(xx) (Dk. 46 Emrah Bedir(xx), İlyas Ekiz(xx), Soner Ergençay(xxx), Bilal Kılıç(xxx), Selçuk Kaban(xx), Onur Kızıltaş(xx), Koray Kurt(xx) (Dk. 87 Selim Avcı(?)

GOLLER: Dk. 44 Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Belediyespor) - Dk. 63 Soner Ergençay (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Süleyman Güneş, Burak Sarı, Koray Kurt, Bilal Kılıç (Osmaniyespor FK) - Hakan Akman, Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un 28\'inci haftasında Sultanbeyli Belediyespor sahasında Osmaniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 44\'üncü dakikada Feyzullah Şahin Günei atarken, konuk Osmaniyespor\'un golü 63\'üncü dakikada Soner Ergençay\'dan geldi.

Sultanbeyli Belediyespor bu sonucun ardından puanını 49\'a yükseltirken, Osmaniyespor FK\'da puanını 29 yaptı.