Sultanbeyli Belediyespor - Karşıyaka: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Okan Kayataş, Necdet Çelik, Şefik Öner

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Furkan, Hakan Akbaş, Anıl Gir, F. Şahin Güneş (Dk. 71 Adem Gezer), Celal Hanalp, Ramazan Erarslan, İlker Cihan, Bülent Kocabey (Dk. 86 Ufuk Ayaydın), Fatih Dalgıç, İsmail Erdoğan, Mehmet Arı (Dk. 90+1 Emre Özer)

KARŞIYAKA: Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak (Dk. 53 Battal Demirbilek), Doğukan İnci, Harun Atalay (Dk. 48 Mustafa Değirmenci), Hakan Kuş, Metin Peker, Erdoğan Açar, Anıl Çıracı (Dk. 85 Bartu Umut), Özgür Güler, Fatih Öztekin

GOLLER: Dk. 26 - 29 Anıl Gir, Dk. 83 Adem Gezer (Sultanbeyli Belediyespor), Dk. 56 Özgür Güler (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: İlker Cihan, Fatih Dalgıç, İsmail Erdoğan (Sultanbeyli Belediyespor), Hakan Kuş, Arif Cılak (Karşıyaka)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'un 16\'ncı haftasında Sultanbeyli Belediyespor sahasında konuk ettiği Karşıyaka\'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 26 puana ulaşan ev sahibi ekip ligde 2\'nci sıraya yükselirken, İzmir temsilcisi ise 20 puan ile 11\'inci sırada yer aldı.