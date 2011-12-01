Sultanahmet'teki saldırganın fotoğrafını çeken turist konuştu

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Topkapı Sarayı’na elinde silahıyla girerek etrafa ateş açan Libyalı 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.Polis ekipleriyle yaklaşık 2 saat çatışan saldırgan, teslim olmayınca öldürüldü.ABD vatandaşı Cory Blasingame isimli bir kadın, saldırganın Saray’a girerken fotoğrafını çekmeyi başardı.Bursa’da özel bir kursta İngilizce öğretmenlik yapan Blasingame, bir günlüğüne gezi için İstanbul’a geldiğini söyledi.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Cory Blasingame o anları şöyle anlattı:“Sultanahmet ve Ayasofya’da gezdim. Daha sonra Topkapı Sarayı’nın önüne geldim. Fotoğraflar çekiyordum. Birden silahlı adamı gördüm ve arkasından fotoğrafını çektim. Daha sonra ateş ettiğini görünce çok korktum ve kaçarak saklandım.”Topkapı Sarayı’nın girişindeki kulübede tur biletleri satan Eda Oğuztürk ise “Allahüekber diye bağırarak askere ateş etti. Gözümün önünde askeri çok yakından vurdu. Çok korktum. Sonra bana doğru döndü. Kulübeye doğru geliyordu. Göz göze geldik. Kapıyı kilitledim. Fransız turistlere de ateş etti” dedi.