Sultanahmet'te yaralanan Norveçli: Gezimi tamamlayamadım, geri geleceğim

Sultanahmet Meydanı'ndaki terör saldırısında ayağından yaralanarak, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve bugün taburcu edilen Norveçli Jostein Nielsen, Atatürk Havalimanından tarifeli uçakla Oslo'ya hareket etti. Nielsan, "Gezimi tamamlayamadım, geri geleceğim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nielsen, taburcu edildikten sonra yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Service (TGS) ambulansıyla hastaneden alınarak, tekerlekli yatakla Atatürk Havalimanına getirildi. Refaket eden Nielsen'in eşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu görüldü.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Nielsen, turist grubuyla gittikleri Sultanahmet'te olayın yaşandığını, terör eylemini gerçekleştiren kişiyi ise görmediğini söyledi. Patlama sırasında gruptan yaklaşık 15 metre uzakta olduğunu, olay sırasında şok geçirdiğini ifade eden Nielsen, "Patlama sonrasında birçok insanın cesedini gördüm. Çok korkunçtu" dedi.



Nielsen, bir gazetecinin sorusu üzerine, başka bir ülkeye gitmek için transit olarak İstanbul'a geldiğini, pazartesi akşamı sis nedeniyle uçuşlarının iptal edildiğini söyledi.



Ertesi gün bir tur şirketiyle İstanbul'u gezmeye başladıklarını dile getiren Nielsen, Ayasofya'dan sonra geldikleri Dikilitaş'ta patlama yaşandığını bildirdi. Nielsen, sağlık durumunun iyiye gittiğini, saldırı nedeniyle İstanbul'daki tarihi ve turistik yerlere olan gezisini tamamlayamadığını belirterek, "İstanbul'u gezmek için Türkiye'ye tekrar gelmek isterim" dedi. Jostein Nielsen ile eşi daha sonra THY'e ait tarifeli uçakla Norveç'in başkenti Oslo'ya hareket etti.