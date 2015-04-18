Sultanahmet'te dünyanın en büyük 'lale halısı' oluşturuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10. İstanbul Lale Festivali kapsamında, Sultanahmet Meydanı’nda, bin 262 metrekarelik alanda 545 bin laleden "dünyanın en büyük halı motifini" oluşturdu. Dünyanın en büyük 'lale halısı' olma özelliğini taşıyan halı, 10 gün boyunca Sultanahmet'te sergilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlara Daire Başkanlığı'nın ekipleri, Sultanahmet Meydanı’nda laleden halıyı iki gecede saksı saksı dokudu. Dünyada ilk defa bu kadar çok canlı su içindeki lalelerle dokunan halı, şehrin tarihi meydanında muhteşem bir motif oluşturdu. Dünyanın en büyük canlı lale halısı olma özelliğini taşıyan motif benzerlerinden farklı olarak 10 gün görselliğini koruyacak.

Halının açılışında Başkan Kadir Topbaş’a binlerce İstanbullu ve turist eşlik etti. İstanbul’un medeniyetlerin buluştuğu, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış olan tarihi çeyiz sandığı bir şehir olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, 1400 yıllık Ayasofya ve Sultanahmet Camimizin tam ortasında böyle bir güzelliği sergilemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

“Her sabah güneşin Asya ve Avrupa kıtasına aynı anda doğduğu İstanbul bu güzelliklere değer” diyen Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “Bugün bir rekora daha birlikte imza atıyoruz. Dünyada ilk defa kesme olmayan çiçeklerle 545 bin laleden oluşan dünyanın en büyük halı desenini açarak bu tarihi mekanda sergiliyoruz. Kilim deseninde yapılan bu eser kendi ekiplerimiz tarafından dizayn edildi. Dünyada kesme çiçekten bu tarz halı desenleri yapıyorlar ama kesildiği için birkaç günlük. Biz canlı lalelerle böyle bir eseri gerçekleştirdik. Bu laleden halı gelecek Pazar gününe kadar burada kalacak. İstanbullular ve turistler gelsin fotoğraf çektirsin ve anılarına laleden ve İstanbul’dan bir iz düşsün istiyoruz.”

2005 yılında “Lale Evine Dönüyor” anlayışıyla başlattıkları etkinliğin 10. yılında İstanbul’un her köşesinde açan lalelerle kendini yeniden gösterdiğini vurgulayan Başkan Topbaş, “Kültürümüzün bir parçası olan lale baharın müjdecisi olarak şehrimizin birçok noktasında rengarenk açtı. Bu güzellikler laleyle kalmadı, kültür ve sanattan spora kadar geniş bir aktivite yelpazesi oluştu. Bu yıl İstanbul’a tamamen yerli 30 milyon lale diktik. 5 milyonunu İstanbul’un köylerinde ürettirdik, 25 milyonunu Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde. Emirgan’da, Göztepe ve Gülhane parklarında milyonlarca lale sizleri bekliyor. Türkiye’nin birçok noktasından sadece lale için gelenler olduğu gibi yurtdışından da özel turistik seyahatler tertipleniyor. İstanbullular, lale sevgisiyle geleceğe yürüyecekler” diye konuştu.

Lalenin sadece bir çiçek olmadığını, kültürümüzün bir parçası olan bu güzel çiçeğin geçmişte süsleme sanatında, seramikte, tekstilde, edebiyatta ve resimde kendisini gösterdiğini anlatan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lale, Yaratan’ın insanlara nasıl güzellikler verdiğinin de bir sembolüdür. Bu estetiğin ve renk cümbüşünün insanlara getirdiği güzel duyguların derinliğini hissetmek lazım. İşte bu amaçla insanımızı çiçeklerle ve doğayla daha çok buluşturmaya çalışıyoruz. Bu güzellikleri beraberce hissedebilirsek, inanıyorum ki dünyada huzur ve barış hakim olur. İşte yerel yönetimler olarak bizler İstanbul’a gelenlerin bu şehirde huzur bulmalarını, gerçek anlamda barış şehri olan İstanbul’dan bu güzel duygularla ayrılmalarını arzu etmekteyiz.”

Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından vatandaşlarla ve turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Baharın coşkusunu açan lalelerle hisseden İstanbullular ve turistler, tarihin tam ortasındaki laleden halıyla ve Kadir Topbaş ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı’nın ardından lale ve sümbüllerin birçok çeşidiyle renklendirdiği Gülhane Parkı’nı da gezdi. Parkta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren ve sohbet eden Topbaş, “Gülhane Parkı Osmanlı dönemindeki muhteşem günlerine geri döndü” dedi.