Sultanahmet'te dünyanın en büyük lale halısı 

Ali AKSOYER - Özgür DENİZ KAYA - Harun UYANIK - İstanbul DHA - 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Meydanı\'nda lalelerden halı yapıldı.

Bu yılki lale halı, İstanbul\'un Fethinin 565. yıl dönümü nedeniyle 565 bin canlı lale ile 1734 metrekare alan üzerine kuruldu. Lale halılarında Türk Dünyası\'nda yüz yıllardır kadınların halılara dokuduğu anonim motifler kullanıldı.

13. Lale Festivali kapsamında, Sultanahmet\'te gerçekleşen dünyanın en büyük canlı lale halısının açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile eşi Hatice Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İstanbul\'daki bazı başkonsoloslar katıldı.

LALE ASLINDA BİZİM ÇİÇEĞİMİZDİ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yaptığı açılış konuşmasında, \"2005 yılında \'Lale Evine Dönüyor\' diyerek başlattığımız festivalimizi artık bütün dünya takip ediyor. Hem ülkemizin farklı şehirlerinden hem de dünyanın farklı bölgelerinden misafirlerimiz var bugün. Festivalimizin namı çoktan İstanbul sınırlarımızı aşmış vaziyette. Lale aslında bizim çiçeğimizdi ve İstanbul\'un simgesiydi. Çünkü İstanbul lalenin anavatanı. 18. yüzyılda şehrimiz adeta lale cennetiydi. Buradan bütün dünyaya dağıldı\" dedi.

DEV HALI İÇİN 565 BİN LALE KULLANILDI

Uysal, \"Bu meydandan lale halımızı 4. kez açıyoruz. Bu halı dünyanın en büyük canlı lale halısı. Tamamı yerli üretim ve ülkemizde üretilen 565 bin adet laleden oluşuyor. İstanbul\'umuzun fethinin bu yıl 565. yılı. O sebeple bu yıl yaptığımız laleye 565 bin lale ile halımızı tamamladık. Lale halımızın toplam büyüklüğü bin 734 metrekare. Halıda kullanılan bu motifler aslında çok özel motifler. Geçen yıl burada kullanılan motif bereket motifiydi. Bu yıl ise Anadolu\'da kalp gözünü simgeleyen göz motifi ile halımızı şekillendirdik\" diye konuştu.

LALELER YERLİ VE MİLLİ

İstanbul\'un her yerinde lalelerin açtığını belirten Uysal, \"Toplam 125 türde 30 milyon lale şu anda İstanbul\'umuzun değişik yerlerini süslemekte. Tamamıyla yerli ve milli üretimle elde edilen soğanları kullandık. Böylece binlerce aileye de istihdam sağladık. İstanbul\'da Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde alım garantili lale üretim merkezlerimiz var. İstanbul\'un lalesi giderek büyüyen bir ekonomi haline geldi. Hatta lale ülkesi olarak bilinen Hollanda\'ya bile lale soğanı ihraç eder hale geldik\" dedi.

LALE HALISI BİR HAFTA BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Uysal, \"Lale festivalimiz 13 yaşında. 30 Nisan\'a kadar devam edecek. Festival kapsamında sergiler, sempozyumlar, konserler, sanatçılarımızın canlı performansları devam edecek. Parklarımızı ve korularımızı rengarenk\" dedi. Uysal, lale halısının 1 hafta boyunca canlı kalacağını sözlerine ekledi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de yapılan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Şahin, İBB Başkanı Uysal ve eşi Hatice Uysal, dev halının son lalelerini birlikte tamamladı.

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