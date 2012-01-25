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Yaşam

Sultanahmet'i savaş alanına çevirdiler

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir zabıta memurunun seyyar satıcı arkadaşlarını dövdüğünü iddia eden...

25 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir zabıta memurunun seyyar satıcı arkadaşlarını dövdüğünü iddia eden seyyar satıcılar, Sultanahmet Meydanı'nı savaş alanına çevirdi. Sultanahmet zabıta noktası olarak kullanılan kulübenin üzerine çıkan 5 seyyar satıcı, kendilerini jiletleyip, zabıta memurlarına şişe attılar. 

Sultanahmet'te dehşet...Aksaray ve çevresinde seyyar satıcılık yapan 5 kişi, bir zabıta memurunun arkadaşlarını dövdüğü iddiasıyla, saat 16.00 sıralarında, Sultanahmet tramvay durağı yanındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait zabıta noktasına geldi. 

Arkadaşlarını döven zabıta memuruyla yüzleşmek isteyen seyyar satıcılar, olumsuz cevap alınca, ellerinde kasatura ve bıçaklarla, zabıta noktası olarak kullanılan kulübenin üzerine çıktı. 

Kulübenin üzerinde "Ak Parti Kara Parti" şeklinde slogan da atan seyyar satıcılar, kollarını jiletlediler. 

Seyyar satıcılar, yanlarında getirdikleri boş içki şişelerini de kendilerini meraklı gözlerle izleyen kalabalığın ve zabıta memurlarının üzerine attılar. 

Seyyar satıcıların yaklaşık 45 dakika süren şovu, polislerin olay yerine gelmesiyle sona erdi. 

Sultanahmet Meydanı'na savaş alanına çeviren seyyar satıcılar, polisin ikna çabaları sonucu tek tek kulübeden inerek teslim oldu. 

Kendilerini jiletledikleri için kan revan içinde kalan eylemci seyyar satıcılar, hastanede ayakta yapılan tedavinin ardından Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü. 


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