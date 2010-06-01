Sultanahmet trafiğe kapatılıyor

T24-



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmayla, Sultanahmet Meydanı ve çevresinin yaya alanı haline getirileceği ifade edilerek, özel araçların meydana giremeyeceği belirtildi.





Açıklamada, "Sultanahmet ve Ayasofya Meydanları Yayalaştırma Projesi" kapsamında Bab-ı Hümayun, Kabasakal, Atmeydanı ve Yerebatan caddeleri ile Tevfikhane, Kutlugün, Seyit Hasan, Utangaç, Dalbastı ve Ticarethane sokaklarının, araç trafiğine kapatılarak yürüyüş alanı ve turistik alan haline getirileceği bildirildi.





Turist kafilelerinin, ring seferi yapan otobüslerle belirlenen indirme ve bindirme yerlerine kadar götürülecekleri vurgulanan açıklamada, turistlerin bölgede yaya olarak gezilerini tamamladıktan sonra tekrar otobüslerle bölgeden ayrılacakları kaydedildi.





Açıklamada, turist otobüsleri için Cankurtaran deniz fenerinin bulunduğu alanda 160, Sultanahmet Camisi karşısındaki Dalbastı Sokak, Çemberlitaş Atik Ali Camisi arkası ve Sahil Kennedy Caddesi Küçükayasofya çıkışı benzin istasyonunun yanında ise 150 araçlık otoparklar hazırlandığı vurgulandı.





Turist kafilelerini taşıyan otobüs ve ring araçlarının, Ahırkapı Caddesi-İshakpaşa Caddesi üzerinden, yaya alanının başlangıcı olan Bab-ı Hümayum Caddesi-Kabasakal Caddesi devamındaki İSPARK (İndi-Bindi) otoparkına giriş yapacaklarına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Burada Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi ve civarının gezilmesinin ardından, ring servis ile yayalaşacak alanın sonu olan Kabasakal Caddesi-Yerebatan Caddesi, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi, Şeref Efendi Sokak ve Vezirhan caddesi üzerinden İSPARK (İndi-Bindi) otoparkına giriş yapacak. Burada Kapalıçarşı, Nuruosmaniye ve civarı yaya olarak gezildikten sonra Vezirhan Caddesi-Peykhane Caddesi, Üçler Sokak-Nakşibent Sokak-Şifa Hamamı Sokak-Küçükayasofya Caddesi bitiminden Sahil Kennedy Caddesi üzerinde bulunan otopark alanına dönülecek. Turist otobüsleri belirlenen otoparklar dışında duramayacak, indi ve bindi yapamayacak."





Açıklamada, Sultanahmet Meydanı'nın araç trafiğine kapatılarak yaya alanı haline getirilmesi uygulamasının 7 Haziranda başlayacağı belirtilerek, bölgeye, resmi araçların itfaiye, ambulans, polis, zabıta, PTT, konsolosluk araçlarının girebilecekleri, ancak park yapamayacakları da vurgulandı.





Açıklamada, yaya alanı haline getirilen bölgede yer alan bina ve iş yerlerine yükleme, boşaltma ve diğer ihtiyaçlar için, yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) saat 23.00-08.00 arası, kış aylarında ise saat 21.00-08.00 arasında araçların girebilecekleri kaydedildi.