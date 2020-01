“Sultanahmet tesadüf mü?”

İtalyan La Stampa gazetesi, saldırıda Almanya'nın da hedef alınmış olabileceği şüphesini dile getiriyor:

“Suriye'de IŞİD'e karşı savaşa katılan Alman Tornadoları Türkiye'deki NATO üslerinden havalanıyor. İstanbul'un göbeğinde Alman turistlere düzenlenen saldırıya neden olarak belki bu yeterli. Korkunç günün ardından Almanların kasıtlı olarak hedef alınmış olabilecekleri şüphesi ortada duruyor. Hemen şu soru ortaya çıkıyor: Neden Almanya? IŞİD'in hedeflerine baktığınızda cevap basit. Askeri nedenlerin yanında Almanya aynı zamanda geçen yıl sığınmacılara dostça karşılamanın bir sembolü haline gelmişti. Ayrıyeten Almanya, güçlü bir sağ ya da göçmen karşıtı partinin bulunmadığı Avrupa'daki neredeyse son ülke. IŞİD Batı'yı bölmek, aşırı sağcı hareketleri güçlendirip ılımlı Müslümanları radikalleştirmek istiyorsa Almanya ilk hedeflerden biri olmak durumunda.”

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yayımlanan Magyar Nemzet gazetesi ise Avrupa'yı bencillikle suçluyor.

“Türkiye iç ve dış terör tehdidi altında. İstanbul'daki terör saldırısı Türkiye'nin gerçeklerinin mükemmel bir yansıması. İstanbul'un tam da Avrupa yakasında düzenlenen terör saldırısının Paris'teki ile kıyaslandığında yarattığı dehşet ve medyada oluşturduğu yankının daha az olması, Avrupa'nın nasırlaşmış, sadece kendine odaklanmış tutumunu da yansıtıyor. Halbuki en azından Türkiye'nin şu anki koşullarda Avrupa'ya sığınmacılar konusunda yardım edecek durumda olmayacağı konusunda endişe duymaları gerekir.”

İspanyol El Pais gazetesi ise IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin desteğe ihtiyacı olduğunu belirtiyor:

“İstanbul'daki kanlı saldırı, milliyeti, mesleği ve nerede bulunduğundan bağımsız olarak her Batılı vatandaşın, cihatçı fanatizmin doğrudan hedefi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor ve akla gelebilecek her tür yardıma ihtiyacı var. Her saldırının terörle mücadeledeki kararlılığı daha da arttırdığı mesajı IŞİD'e çok açık bir şekilde verilmeli. İstanbul'daki kanlı saldırının sonucu, uluslararası toplumun Ankara ile işbirliğini güçlendirmesi olmalıdır. Ayrıca terörün özellikle yaygın olduğu belirli bölgelerde vatandaşların güvenliği artırılmalıdır.”

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yayımlanan Duma gazetesinin yorumu ise şöyle:

“Terör saldırıları ve şiddette, mülteci kriziyle bağlantılı yeni, tehlikeli bir eğilim dikkat çekiyor. Saldırgan Suriyeli, organizatörleri IŞİD'e bağlı, olay yeri İstanbul, ama saldırının kurbanı Alman turist kafilesi. Bu tesadüfler sıralaması gerçekten tesadüf mü? Bu saldırının arkasındaki düşünce daha ziyade Alman toplumu ve tüm Avrupa'nın sinirlerini gerip kaosu derinleştirmek olmasın?”

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yayımlanan De Telegraaf gazetesi ise IŞİD'in geçen yıl Suruç ve Ankara olmak üzere Türkiye'de iki saldırı düzenlediğine, her ikisinde de kurbanların ağırlıklı olarak solcu Kürtler olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor:

“Şimdi ise IŞİD ilk kez turistleri hedef aldı. IŞİD, uzun süredir Türkiye'nin terör örgütleri listesinde. Buna rağmen Türkiye sık sık IŞİD'e karşı yeterince harekete geçmediği suçlamalarıyla karşılaştı. IŞİD'e karşı savaşan ayrılıkçı PKK'ya karşı mücadele Ankara'nın hep önceliği oldu. Ama şimdi şüphesiz IŞİD'e karşı savaş için Türkiye'nin motivasyonu güçlenecektir.”

Fransız Le Figaro gazetesinin yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

“Saldırı, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel kalbini ve öncelikle de Alman turistleri vurdu. Mantıken Erdoğan'ın ülkesindeki tehlike durumunu yeniden gözden geçirmesi gerekir. Kürtlere karşı atağı, Kasım seçimlerinde gücünü pekiştirmesine katkıda bulundu. Ama bu, Kürtlerin IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de en önemli koruma duvarı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. IŞİD için Erdoğan da bizim gibi düşman. Buna karşı tek yol var. Erdoğan'ın IŞİD'e karşı savaşta NATO müttefiklerinin tamamen yanında yer alması gerekiyor.”