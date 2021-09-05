Sultanahmet'te bulunan tarihi yapının restorasyonu Erdoğan'ın okul arkadaşına verildi

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 138 yıllık tarihi yapının restorasyon ihalesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuldan arkadaşı Hasan Gürsoy’un firmasına verildi. Gürsoy, son 11 yılda kamudan 332,6 milyon liralık ihale aldı.

Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda 1883 yılında inşa edilen ve günümüzde Marmara Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak kullanılan tarihi yapı restore edilecek. Restorasyon ihalesini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuldan arkadaşı olarak da bilinen, son yıllarda aldığı büyük tarihi yapıların restorasyon ihaleleri ile dikkat çeken müteahhit Hasan Gürsoy’un firması aldı.

Birgün'den Selda Balmumcu'nun haberine göre, dört teklifin verildiği ancak iki teklifin geçerli kabul edildiği restorasyon ihalesi, 14 milyon 770 bin 196 liralık bedelle Gürsoy Grup Restorasyon San. ve Tic. AŞ firmasına verildi. İhale sözleşmesine göre restorasyon işi, 30 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanacak.

11 yılda 332 milyon TL'lik kamu ihalesi

Gürsoy, geçmişte çok sayıda tarihi yapının restorasyon ihalesini de almıştı. Söz konusu ihaleler arasında Süleymaniye Camii,-Topkapı Sarayı, Huber Köşkü, Ahlat Köşkü, Davutpaşa Medresesi, Arkeoloji Müzesi, Okçular Tekkesi, Galatasaray Üniversitesi, Hasan Paşa Gazhanesi, Hadımköy Askeri Hastanesi’nin restorasyonları da bulunuyor.

Çoğunluğu restorasyon ihalesi olmak üzere Hasan Gürsoy ve ailesine ait firmalar, son 11 yılda kamu kurumlarından 332 milyon 639 bin 196 TL’lik ihale aldı.

1883 yılında inşa edildi

Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda bulunan bina, 1883 yılında Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı için inşa edildi. “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi” olarak da kullanıldı. 27 Aralık 1977 gecesi çıkan yangında, dış duvarları hariç tamamen kül olan bina, aslına uygun olarak restore edilerek, 30 Mart 1984’te Marmara Üniversitesi Rektörlük binası olarak hizmete açıldı. Marmara Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, açılışta yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Öğrenciliğimin 3 ve hocalığımın 17 yılı burada geçti. Okulu ilk kez, kapısından adımımı attığım 1944 sonbaharında tanıdım ve çok sevdim. 1977 yangınından sonra, okulda öğretim durmuştu. Beni, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden, buranın başkanlığına atadılar. Başka binada öğretime devam ettik. 1982'de üniversiteye dönüştü. Okulumuz çok güzeldi. Aynı güzelliği verebilmek için çok çalıştık. Devlet, onarım ve restorasyon için 153 milyon lira harcandı. Tek yardım, 10 milyon lira ise İş Bankası'ndan geldi. Onunla 200 kişilik yeni konferans salonu tefriş edildi.”